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Espreso.tvОбществоУкраина возобновила работу КПВВ на Донбассе, однако оккупанты не пропускают людей

Украина возобновила работу КПВВ на Донбассе, однако оккупанты не пропускают людей

Украина возобновила движение через контрольные пункты въезда-выезда через линию разграничения на Донбассе

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ.

"Российская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения. Переговоры продолжаются, появились позитивные сигналы, которые поддерживают представители ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 10 ноября в 08.00 утра Украинская сторона открыла для работы КПВВ "Гнутово", "Марьинка", "Майорское" (Донецкая область), "Станица Луганская", "Счастье", "Золотое".

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