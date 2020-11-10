Украина возобновила работу КПВВ на Донбассе, однако оккупанты не пропускают людей

10 ноября, 2020, 11:11

Украина возобновила движение через контрольные пункты въезда-выезда через линию разграничения на Донбассе

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ.

"Российская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения. Переговоры продолжаются, появились позитивные сигналы, которые поддерживают представители ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 10 ноября в 08.00 утра Украинская сторона открыла для работы КПВВ "Гнутово", "Марьинка", "Майорское" (Донецкая область), "Станица Луганская", "Счастье", "Золотое".

Напомним, террористы "ЛНР" заявили, что не позволят открыть КПВВ в Счастье и Золотом 10 ноября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb