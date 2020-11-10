 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Марины Порошенко умерла мать

У Марины Порошенко умерла мать

10 ноября от осложнений, связанных с коронавирусом, умерла мать Марины Порошенко Людмила Переведенцева

Об этом пятый президент Петр Порошенко сообщил в Telegram.

"Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой отец. Затем в августе - папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память..." - написал Порошенко.

 

 

  • Напомним, ранее Петр Порошенко рассказал, что его теща находится в критическом состоянии из-за осложнений, связанных с COVID-19. 7 ноября он отметил, что Людмила Переведенцева не приходит в сознание.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 ноября, 2020 вторник

больше новостей

10 ноября, 2020 вторник

9 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать