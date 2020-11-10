У Марины Порошенко умерла мать

10 ноября, 2020, 21:23

10 ноября от осложнений, связанных с коронавирусом, умерла мать Марины Порошенко Людмила Переведенцева

Об этом пятый президент Петр Порошенко сообщил в Telegram.

"Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой отец. Затем в августе - папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память..." - написал Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко рассказал, что его теща находится в критическом состоянии из-за осложнений, связанных с COVID-19. 7 ноября он отметил, что Людмила Переведенцева не приходит в сознание.

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