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Espreso.tvСпортТренер сборной Польши обещал выпустить против Украины резервный состав

Тренер сборной Польши обещал выпустить против Украины резервный состав


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Польши Ежи Бжечек анонсировал ротацию основного состава в товарищеском матче против сборной Украины

Об этом сообщает zbirna.com.

Ежи Бжечек хочет дать молодежи проявить себя.

"Как я уже говорил ранее, завтра мы дадим отдохнуть некоторым игрокам основного состава. Нужно дать шанс молодежи проявить себя. Вчера на тренировке небольшую травму получил Камил Гросицки, и сможет ли он сыграть завтра, пока не понятно. Что касается правого защитника, то на него в завтрашнем матче претендуют сразу три исполнителя. Я рад, что уровень конкуренции настолько высок, но не хочу говорить, кто сейчас номер один", - сказал Бжечек.

Матч Польша - Украина состоится 11 ноября в Хожуве.

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