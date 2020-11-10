Тренер сборной Польши обещал выпустить против Украины резервный состав
10 ноября, 2020, 19:43
Главный тренер сборной Польши Ежи Бжечек анонсировал ротацию основного состава в товарищеском матче против сборной Украины
Об этом сообщает zbirna.com.
Ежи Бжечек хочет дать молодежи проявить себя.
"Как я уже говорил ранее, завтра мы дадим отдохнуть некоторым игрокам основного состава. Нужно дать шанс молодежи проявить себя. Вчера на тренировке небольшую травму получил Камил Гросицки, и сможет ли он сыграть завтра, пока не понятно. Что касается правого защитника, то на него в завтрашнем матче претендуют сразу три исполнителя. Я рад, что уровень конкуренции настолько высок, но не хочу говорить, кто сейчас номер один", - сказал Бжечек.
Матч Польша - Украина состоится 11 ноября в Хожуве.
- Напомним, 9 ноября стало известно, что в матчах Лиги наций сборной Украины не помогут защитники Денис Попов и Виктор Корниенко и форвард Артем Кравец.
- В то же время Андрей Шевченко вызвал в команду голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Резника.
- 10 ноября стало известно, что форвард сборной Польши Роберт Левандовски пропустит матч против Украины.
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