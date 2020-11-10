 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТребовал "откат" в 10% от предприятия: в Луганской мэрии сообщили о подозрении

Требовал "откат" в 10% от предприятия: в Луганской мэрии сообщили о подозрении

На Луганщине прокуратура сообщила о подозрении городскому голове из-за вымогательства и получения неправомерной выгоды

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении мэру в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"По данным следствия, мэр одного из городов Луганской области по предварительному сговору со своим первым заместителем требовал от общества с ограниченной ответственностью "откат" в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории города", - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, в октябре 2020  года первого заместителя городского головы задержалои во время получения от уполномоченного лица предприятия 46 тыс. грн за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 ноября, 2020 вторник

больше новостей

10 ноября, 2020 вторник

9 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать