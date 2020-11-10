Топ-5 отечественных приложений, которые стоит установить на iPhone 12 Pro Max: аппликации с пометкой made in Ukraine

10 ноября, 2020, 13:22

Один из стартовых этапов знакомства с любым новым смартфоном - это загрузка ПО. Apple iPhone 12 Pro Max - не исключение. Вряд ли хотя бы один пользователь воздержится от закачки полезных приложений в первый день использования флагмана

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Украинские разработчики софта ежегодно выпускают поразительное количество разнообразных аппликаций практического и развлекательного характера. Ниже представлен топ программ, которые стоит скачать в память новенького Apple iPhone 12 Pro Max.

"Сортируют"

С этим приложением стоит познакомиться всем тем пользователям, которые беспокоятся об экологии и положительно относятся к теории разумного потребления. Также он станет полезным для людей, которые только планируют перейти на сторону добра и сделать что-то полезное для планеты.

"Сортируют" - это созданный украинскими программистами екододаток, который позволяет быстро научиться сортировать мусор.

Фишка программы - интерактивная карта, на которой указаны все актуальные пункты приема:

1. бумаги,

2. пластика,

3. стекла.

Особенно актуальна эта аппликация для жителей больших городов, поскольку в ней подробно описаны региональные особенности переделки различных категорий мусора.

"Доступные лекарства"

Программа, которая помогает искать лекарства по низким ценам. Ее можно назвать своеобразным интерактивным каталогом аптек.

"Доступные лекарства" - полностью бесплатный софт, который может загрузить любой желающий.

Аппликация будет актуальной еще долго, поскольку ее функции постоянно совершенствуются, а список подключенных аптек расширяется.

Fander

По специфике эта программа напоминает популярные ныне приложения для виртуальных знакомств. Однако ее назначение совсем другое. Fander помогает найти фильм для вечерних посиделок.

Кинокартины, которые предлагает система, можно "смахивать" влево и вправо. Первый вариант свидетельствует об отказе от просмотра, а второй - о выборе фильма.

В приложении можно создавать плейлисты на будущее, а также ставить кинолентам оценки.

BetterMe: Meditation

Эта программа относится к категории "Здоровье и фитнес". Над ее созданием работали специалисты из киевской компании Genesis. Она подходит для установки как на Айфон, так и на айпаде. Пользуется большой популярностью в App Store.

Разработан BetterMe: Meditation для тех людей, которые не умеют, но очень хотят медитировать.

Функции, которые выполняет приложение:

позволяет познакомиться с азами самопознания;

способствует снижению эмоциональной нагрузки и защищает от стрессов;

помогает расслабиться;

учит концентрироваться, слушать и анализировать.

PDF Expert

Приложение для удобной работы с файлами, сохраненными в формате PDF. Одинаково эффективно работает на айпаде, айфоне и ноутбуках на базе MacOS.

PDF Expert на все 100% удовлетворяет потребности пользователей и остается актуальным даже через 10 лет после выхода. И все это - благодаря регулярным обновлением.

В интернете можно найти сотни приложений, созданных отечественными разработчиками для устройств на базе IOS. Некоторые продукты программистов из Украины (например, детища компаний Readdle и Genesis) даже попадают в топы самых популярных программ в AppStore.