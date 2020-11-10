Суд разрешил строительство скандального отеля на Андреевском спуске в Киеве, - СМИ

10 ноября, 2020, 16:53

Застройщик в суде отменил приказ ГАСК об аннулировании разрешения на строительство скандального отеля на Андреевском спуске

Об этом сообщают "Наши деньги".

Так, согласно постановлению Шестого апелляционного административного суда от 20 октября суд признал противоправным и отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) г. Киева от 12.06.2018 года, которым аннулировано разрешение на строительство гостиничного комплекса с заведениями общественного питания и паркингом для легкового автотранспорта на Андреевском спуске, 14-16 в Подольском районе.

Суд установил, что 14 октября 2010 года Инспекция ГАСК в г. Киеве выдала ООО «Маркон» разрешение на строительство гостиничного комплекса на Андреевском спуске, 14-16.

В издании отметили, что в январе 2018 года Департамент по вопросам ГАСК г. Киева провел внеплановую проверку объекта, по результатам которой выявил нарушения градостроительного законодательства. В частности, установлено, что проект производства работ разработан с отклонением от проекта организации строительства (используется другой башенный кран). Кроме того, в материалах научно-технического сопровождения отсутствовала информация об окружающих зданиях и сооружениях, подлежащих обязательному мониторингу.

ГАСК выдала застройщику предписание об устранении нарушений и остановила строительные работы. В мая 2018 года инспекторы пришли с новой проверкой. Было установлено, что требования предыдущего предписания не выполнены. Застройщику было выдано новое предписание. В результате в начале июня Департамент по вопросам ГАСК в г. Киеве аннулировал разрешение на выполнение строительных работ ООО «Маркон» .

Не согласившись с этим, ООО «Маркон» в октябре 2018 года обратилось в суд с требованием признать противоправными проверки ГАСК, отменить предписания и приказ об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ.

В июне этого года Окружной админсуд в удовлетворении иска фирме отказал. ОАСК пришел к выводу, что ООО «Маркон» не выполнило требования предписаний ГАСК, и соответственно инспекторы действовали правомерно.

Однако, апелляционный суд отменил решения ОАСК, признал противоправными и отменил предписания ГАСК от 29.05.2018 года и приказ от 12.06.2018 года об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ.

Апелляционный суд пришел к выводу, что правовые основания для назначения и проведения проверки ГАСК были. Однако, по мнению суда, инспекторы нарушили сроки проведения такой проверки. Так, приказ о проведении проверки был издан в апреле, а направление на ее осуществление - 25 мая 2018 года, то есть через 17 дней после окончания основного срока. Поскольку ГАСК нарушила сроки проверки, то установленные и зафиксированные по ее результатам факты нарушений не могут быть признаны судом такими, что получены с соблюдением порядка. Поскольку оспариваемые предписания и приказ вынесены по результатам проверки, противоправность которой установлена судом, то эти предписания и приказ не могут быть признаны правомерными.

В издании напомнили, что ООО «Маркон» с 2006 года является арендатором участка площадью 0,19 га на Андреевском спуске, 14-16.

В 2007 году предприятие получило исходные данные на проектирование гостиничного комплекса на указанном участке. А в 2010 году - разрешение на выполнение строительных работ. В 2016 году генподрядчиком застройки стало ООО «Кадорр-Украина» Кивана Аднана и Ольги Павловой.

Застройщик планировал строительство отеля Mercure Andreyevskiy на 9 этажей высотой около 30 метров, хотя максимально допустимая высотность сооружений на этом участке - 12 метров. Эта застройка повлекла акции протеста.

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