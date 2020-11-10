Суд разрешил строительство скандального отеля на Андреевском спуске в Киеве, - СМИ
Об этом сообщают "Наши деньги".
Так, согласно постановлению Шестого апелляционного административного суда от 20 октября суд признал противоправным и отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) г. Киева от 12.06.2018 года, которым аннулировано разрешение на строительство гостиничного комплекса с заведениями общественного питания и паркингом для легкового автотранспорта на Андреевском спуске, 14-16 в Подольском районе.
Суд установил, что 14 октября 2010 года Инспекция ГАСК в г. Киеве выдала ООО «Маркон» разрешение на строительство гостиничного комплекса на Андреевском спуске, 14-16.
В издании отметили, что в январе 2018 года Департамент по вопросам ГАСК г. Киева провел внеплановую проверку объекта, по результатам которой выявил нарушения градостроительного законодательства. В частности, установлено, что проект производства работ разработан с отклонением от проекта организации строительства (используется другой башенный кран). Кроме того, в материалах научно-технического сопровождения отсутствовала информация об окружающих зданиях и сооружениях, подлежащих обязательному мониторингу.
ГАСК выдала застройщику предписание об устранении нарушений и остановила строительные работы. В мая 2018 года инспекторы пришли с новой проверкой. Было установлено, что требования предыдущего предписания не выполнены. Застройщику было выдано новое предписание. В результате в начале июня Департамент по вопросам ГАСК в г. Киеве аннулировал разрешение на выполнение строительных работ ООО «Маркон» .
Не согласившись с этим, ООО «Маркон» в октябре 2018 года обратилось в суд с требованием признать противоправными проверки ГАСК, отменить предписания и приказ об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ.
В июне этого года Окружной админсуд в удовлетворении иска фирме отказал. ОАСК пришел к выводу, что ООО «Маркон» не выполнило требования предписаний ГАСК, и соответственно инспекторы действовали правомерно.
Однако, апелляционный суд отменил решения ОАСК, признал противоправными и отменил предписания ГАСК от 29.05.2018 года и приказ от 12.06.2018 года об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ.
Апелляционный суд пришел к выводу, что правовые основания для назначения и проведения проверки ГАСК были. Однако, по мнению суда, инспекторы нарушили сроки проведения такой проверки. Так, приказ о проведении проверки был издан в апреле, а направление на ее осуществление - 25 мая 2018 года, то есть через 17 дней после окончания основного срока. Поскольку ГАСК нарушила сроки проверки, то установленные и зафиксированные по ее результатам факты нарушений не могут быть признаны судом такими, что получены с соблюдением порядка. Поскольку оспариваемые предписания и приказ вынесены по результатам проверки, противоправность которой установлена судом, то эти предписания и приказ не могут быть признаны правомерными.
В издании напомнили, что ООО «Маркон» с 2006 года является арендатором участка площадью 0,19 га на Андреевском спуске, 14-16.
В 2007 году предприятие получило исходные данные на проектирование гостиничного комплекса на указанном участке. А в 2010 году - разрешение на выполнение строительных работ. В 2016 году генподрядчиком застройки стало ООО «Кадорр-Украина» Кивана Аднана и Ольги Павловой.
Застройщик планировал строительство отеля Mercure Andreyevskiy на 9 этажей высотой около 30 метров, хотя максимально допустимая высотность сооружений на этом участке - 12 метров. Эта застройка повлекла акции протеста.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-