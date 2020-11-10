Сокращение срока эксплуатации вагонов приведет к экономическим потерям, - специалисты транспортной отрасли

10 ноября, 2020, 18:30

Предложенный вариант приказа Министерства неприемлем, - заявляют специалисты транспортной отрасли

Не первый год в Украине идут споры о запрете устаревших грузовых вагонов. Такую необходимость в правительстве объясняют безопасностью перевозок и желанием поднять отечественную отрасль вагоностроения. Сейчас обсуждение вышло на финальную стадию - Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа. Операторы грузовых перевозок возмущены! В сентябре во время публичной дискуссии с рынком предлагались совсем другие условия списания подвижного состава.

"Тот проект, который выносился на обсуждение ранее, был более приемлемым для всей отрасли", - говорит президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Так, например, для универсальных полувагонов хотели установить срок эксплуатации 33 года. Зато в обнародованном документе Минтранс предлагает постепенно уменьшить этот срок до 22 лет. Предприятия горно-металлургического комплекса против такого варианта. Например, группа компаний Феррекспо с 2006 года использует собственные вагоны. 2850 новопостроенных универсальных полувагонов приобрели у украинских производителей и всегда инвестировали в их обслуживание и поддержание в надлежащем техническом состоянии. Расходы на замещение вагонов из-за сокращения сроков их эксплуатации для бизнеса могут оказаться довольно существенными.

"На всех совещаниях мы заявляли, что качество вагона и его техническое состояние зависит прежде всего от условий эксплуатации и интенсивности эксплуатации", - убежден Александр Каленков.

Бессмысленной считают привязку к сроку эксплуатации и зерновики.

"Если вагон не дырявый и способен загружать зерно, замена колес, которые гарантируют безопасность транспортировки, позволяет продлевать срок эксплуатации такого вагона", - заявляет исполнительный директор "Украинской зерновой ассоциации" Сергей Иващенко.

Руководители промышленных предприятий уверены: такое решение министерства приведет к списанию около 68 000 вагонов. Из-за созданного дефицита промышленность понесет убытки. Пострадает от него и Укрзализныця.

"Сейчас у Укрзализныци денег нет, и откуда они появятся, появятся ли вообще, вызывает большие сомнения. Потому что снова повышать тарифы для грузоотправителей - этот путь политически нецелесообразен", - считает генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

Игроки рынка утверждают: они первые, кто заинтересован в безопасности движения на Укрзализныце и в соответствующем качестве вагонов, но предложенный вариант приказа Министерства неприемлем.