Шевченко отреагировал на футболиста из Англии, который хочет играть за сборную Украины

10 ноября, 2020, 19:35

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наблюдает за защитником английского "Вулверхэмптона" Максом Килманом

Об этом сообщает sport.ua.

Шевченко подчеркнул, что Килман должен получить украинское гражданство, чтобы играть за сборную.

"Да, мы наблюдаем за ним. Но для того, чтобы играть за сборную Украины, нужно получить украинский паспорт", - сказал Андрей Шевченко.

23-летний Макс Килман выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он сыграл в чемпионате Англии 5 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Килман также играл в футзал и в 2015-2018 годах провел 25 матчей за сборную Англии.

22 октября стало известно, что форвард юношеской сборной Украины Эрик Шуранов получил предложение сменить гражданство на немецкое.

10 ноября футболист английского "Вулверхэмптона" Макс Килман заявил о готовности выступать за сборную Украины или России.

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