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Espreso.tvСпортШевченко отреагировал на футболиста из Англии, который хочет играть за сборную Украины

Шевченко отреагировал на футболиста из Англии, который хочет играть за сборную Украины


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наблюдает за защитником английского "Вулверхэмптона" Максом Килманом

 

Об этом сообщает sport.ua.

Шевченко подчеркнул, что Килман должен получить украинское гражданство, чтобы играть за сборную.

"Да, мы наблюдаем за ним. Но для того, чтобы играть за сборную Украины, нужно получить украинский паспорт", - сказал Андрей Шевченко.

23-летний Макс Килман выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он сыграл в чемпионате Англии 5 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Килман также играл в футзал и в 2015-2018 годах провел 25 матчей за сборную Англии.

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