Саперные подразделения оккупантов устанавливают новые минные ловушки на Донбассе, - разведка

10 ноября, 2020, 14:17

Российские оккупационные войска на Донбассе устанавливают минные ловушки и обустраивают инженерное оборудование

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает использовать режим тишины для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты применяют диверсионно-разведывательные группы и саперные подразделения для проверки минных заграждений и установления новых минных ловушек с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.

В разведке отметили, что подконтрольные российским оккупационным администрациям СМИ распространяют фейковую информацию о несоблюдении украинской стороной условий разведения войск и восстановлении в ближайшее время полномасштабных боевых действий Вооруженными Силами.

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