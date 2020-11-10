Саперные подразделения оккупантов устанавливают новые минные ловушки на Донбассе, - разведка
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает использовать режим тишины для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что оккупанты применяют диверсионно-разведывательные группы и саперные подразделения для проверки минных заграждений и установления новых минных ловушек с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.
В разведке отметили, что подконтрольные российским оккупационным администрациям СМИ распространяют фейковую информацию о несоблюдении украинской стороной условий разведения войск и восстановлении в ближайшее время полномасштабных боевых действий Вооруженными Силами.
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