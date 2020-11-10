САП сообщила о подозрении киевскому топ-налоговику, - СМИ

10 ноября, 2020, 19:26

10 ноября в САП рассказали, что сообщили о подозрении в незаконном обогащении заместителю начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николаю Ильяшенко

Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Первый заместитель начальника управления налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко подозревается в попытке дать взятку экс-главе САП Назару Холодницкому. Отметим, речь идет о рекордной зарегистрированной в Украине взятке. Ее сумма составляет $6 млн.

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Теперь, как сообщили источники в САП журналистам, Ильяшенко выдвинули новое подозрение - в незаконном обогащении.