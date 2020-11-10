САП сообщила о подозрении киевскому топ-налоговику, - СМИ
10 ноября, 2020, 19:26
10 ноября в САП рассказали, что сообщили о подозрении в незаконном обогащении заместителю начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николаю Ильяшенко
Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Первый заместитель начальника управления налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко подозревается в попытке дать взятку экс-главе САП Назару Холодницкому. Отметим, речь идет о рекордной зарегистрированной в Украине взятке. Ее сумма составляет $6 млн.
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Теперь, как сообщили источники в САП журналистам, Ильяшенко выдвинули новое подозрение - в незаконном обогащении.
- Напомним, 14 июня первый заместитель начальника управления налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко был отстранен от исполнения обязанностей из-за подозрения в попытке дать взятку в $6 млн руководителям САП и НАБУ.
- 15 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста для первого заместителя начальника ГУ Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко с правом залога в 84 млн грн
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