С сентября более 1,6 млн украинцев получили повышенные пенсии - Лазебная

10 ноября, 2020, 10:40

По словам министра социальной политики Марины Лазебная, с сентября 2020 года повышенные пенсии получили более 1,6 млн украинцев

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Правительство последовательно повышает пенсии. В этом году мы успешно провели несколько этапов повышения пенсий для различных категорий пенсионеров", - цитирует пресс-служба слова Лазебной.

По ее словам, с сентября повышение получили пенсионеры старше 65 лет, имеют 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет страхового стажа.

"Благодаря тому, что в сентябре выросла минимальная заработная плата до 5000 гривен, соответственно возросла гарантированная государством минимальная пенсионная выплата таким людям, которая составляет 40% от минимальной зарплаты. То есть, они получают не меньше 2000 гривен", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, с января 2021 года планируется еще одно повышение пенсий для этой категории пенсионеров - они будут получать не менее 2400 гривен, поскольку минимальная заработная плата, согласно проекту Государственного бюджета на 2021 год вырастет до 6000 гривен.

В общем, добавили в ведомстве, на следующий год запланировано 5 этапов повышения пенсий. Также до конца текущего года правительство проведет еще одно повышение в соответствии с ростом прожиточного минимума, которое будет направлено, в первую очередь, на тех, у кого размер пенсии зависит от прожиточного минимума.

В пресс-службе также отметили, что в результате комплексной программы повышения пенсий в течение 2020 года средняя пенсия выросла до более чем 3400 гривен.

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