"За отсутствием состава преступления": в полиции заявили о закрытии дела по заявлению Шокина о вмешательстве со стороны Байдена
Об этом сообщил представитель национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии "Суспільному".
"Если по этой информации, то мне подтвердили, что да, закрыли. Подробностей я не знаю ", - рассказал Тракало.
Кроме того, в пресс-службе Нацполиции отметили, что дело закрыли за отсутствием состава преступления.
"Информация соответствует действительности, дело закрыто. В СМИ есть соответствующее постановление, в котором это аргументировано - "за отсутствием состава преступления", - сообщили в пресс-службе.
Дело, которое находилось на контроле Печерского районного управления Нацполиции Киева, возбуждено по заявлению Виктора Шокина, ранее занимавшего должность генерального прокурора. Тот утверждает, что Байден вмешивался в его профессиональную деятельность, что в конечном итоге привело к отставке Шокина.
Адвокат Шокина Александр Телешецький сказал журналистам, что защита єкс-генпрокурора будет обжаловать закрытие дела.
"Мы обжаловали это решение в прокуратуре и отправили его в суд. Суд еще не рассмотрел эту жалобу. По результатам суда будет решение: либо согласится с этим решением, либо отменит его", - рассказал он.
Адвокат Шокина подчеркнул, что защита считает решение Нацполиции незаконным.
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