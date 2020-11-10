"За отсутствием состава преступления": в полиции заявили о закрытии дела по заявлению Шокина о вмешательстве со стороны Байдена

10 ноября, 2020, 22:16

Нацполиция закрыла дело о вмешательстве в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина сенатора Джозефа Байдена, который победил на выборах президента США

Об этом сообщил представитель национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии "Суспільному".

"Если по этой информации, то мне подтвердили, что да, закрыли. Подробностей я не знаю ", - рассказал Тракало.

Кроме того, в пресс-службе Нацполиции отметили, что дело закрыли за отсутствием состава преступления.

"Информация соответствует действительности, дело закрыто. В СМИ есть соответствующее постановление, в котором это аргументировано - "за отсутствием состава преступления", - сообщили в пресс-службе.

Дело, которое находилось на контроле Печерского районного управления Нацполиции Киева, возбуждено по заявлению Виктора Шокина, ранее занимавшего должность генерального прокурора. Тот утверждает, что Байден вмешивался в его профессиональную деятельность, что в конечном итоге привело к отставке Шокина.

Адвокат Шокина Александр Телешецький сказал журналистам, что защита єкс-генпрокурора будет обжаловать закрытие дела.

"Мы обжаловали это решение в прокуратуре и отправили его в суд. Суд еще не рассмотрел эту жалобу. По результатам суда будет решение: либо согласится с этим решением, либо отменит его", - рассказал он.

Адвокат Шокина подчеркнул, что защита считает решение Нацполиции незаконным.

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