"Всем, кто его потерял": бизнесмен Фукс выложил фото Кернеса якобы из клиники Шарите

10 ноября, 2020, 20:22

Бизнесмен Павел Фукс опубликовал фото действующего мэра Харькова якобы из клиники Шарите

Фото он обнародовал в Telegram.

"Геннадий Адольфович передает привет из Шарите", - написал Фукс.

На снимке Кернес на больничной койке рядом с пасынком Родионом Гайсинским "передает привет всем, кто его потерял".

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