"Всем, кто его потерял": бизнесмен Фукс выложил фото Кернеса якобы из клиники Шарите
10 ноября, 2020, 20:22
Бизнесмен Павел Фукс опубликовал фото действующего мэра Харькова якобы из клиники Шарите
Фото он обнародовал в Telegram.
"Геннадий Адольфович передает привет из Шарите", - написал Фукс.
На снимке Кернес на больничной койке рядом с пасынком Родионом Гайсинским "передает привет всем, кто его потерял".
- Напомним, Кернеса в тяжелом состоянии доставили в Шарите 16 сентября.
- Также Кернеса, который набрал больше всего голосов на выборах мэра Харькова 25 октября, официально зарегистрировали харьковским городским головой.
- 9 ноября полиция Харькова возбудила дело о возможном исчезновении переизбранного мэра Харькова Геннадия Кернеса.
- А потом полиция Харькова закрыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Геннадия Кернеса.
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