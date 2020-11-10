"С такой игрой и с таким подходом, все в чемпионате будет зависеть от "Шахтера" - Дарио Срна в "Футбольном формате"

10 ноября, 2020, 08:17

Директор по футболу ФК "Шахтер" (Донецк) рассказал о ситуации в команде после победы в принципиальном матче против "Динамо" (3-0)

"У нас после поединка Лиги Чемпионов против "Боруссии" (Менхенгладбах) была психологическая очень тяжелая ситуация. И в матче против "Динамо" нам победа была нужна "кровь из носу". Четыре очка отрыва динамовцев в турнирной таблице - это многовато. Если бы мы, не дай бог, проиграли, то уже было бы семь очков разрыва, и это - большой шаг назад. И нашей победой мы сделали шаг вперед, а весь чемпионат еще впереди. Я уверен, что с такой игрой и с таким подходом, все в чемпионате будет зависеть от "Шахтера". Будем смотреть на ход событий от игры к игре ", - рассказал Дарио Срна в проекте" Футбольный Формат".

"Сейчас самое важное, - отметил директор по футболу ФК" Шахтер ", чтобы футболисты, которые поехали в свои сборные, вернулись в клуб без травм, чтобы были здоровы, без Ковида. И тогда дальше будем уже готовиться к "Александрии".

Виктор Корниенко получил очень серьезную травму, вы все видели. Он выбыл до конца года. Я уже говорил о молодежи "Шахтера" - это наше будущее. И очень важно, что молодые футболисты "Шахтера" получают игровую практику, конечно, они будут ошибаться, как в матче против Менхенгладбаха, но без ошибок никто не будет расти. У них все впереди, у них дорога открыта. Они профессионалы - будут работать, и все будет хорошо ".