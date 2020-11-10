"Поможет зафиксировать заболеваемость на одном уровне": Шмыгаль о карантине выходного дня

10 ноября, 2020, 21:02

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня позволит Украине избежать продолжения стремительного роста заболеваемости COVID-19 и зафиксировать ее на текущем уровне

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

Шмыгаль подчеркнул, что локдаун выходного дня позволит работать экономике в нынешнем режиме, без ограничений в будни. Если бы государство ввело полноценный локдаун, то к концу года имело бы проблемы с осуществлением выплат из бюджета, в том числе и социальных.

"Локдаун выходного дня - это возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить вот этот геометрический рост пандемии и зафиксировать его хотя бы на текущем уровне. Локдаун на две недели ничего не даст, по расчетам он должен быть минимум три недели", - отметил премьер.

Он отметил, что новые карантинные меры позволят остановить заболеваемость на текущем уровне, что позволит избежать коллапса медицинской системы.

"Это не даст падениЯ, но поможет зафиксировать заболеваемость на одном уровне и позволит медицинской системе обрабатывать то количество больных, которОЕ будет поступать", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Минздрав инициировал введение "карантина выходного дня".

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