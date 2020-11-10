"Они оккупанты": генерал-лейтенант ВС США Ходжес о российских "миротворцах" в Нагорном Карабахе

10 ноября, 2020, 22:37

10 ноября на Львовском форуме безопасности генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес назвал так называемых российских миротворцев, отправленных на Карабах, оккупантами

Об этом генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес заявил на Львовском форуме безопасности, передает " Укринформ ".

"Я всегда скептически отношусь к российским "миротворцам". Такого понятия вообще не существует. Они скорее являются оккупантами, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ, в Южню Осетию", - отметил Ходжес.

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Напомним, Минобороны РФ сообщил, что самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 в Нагорный Карабах уже отправились 1960 военнослужащих, 470 единиц военной техники.

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