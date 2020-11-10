"Он изолировался, но продолжает работать": Зеленская о состоянии здоровья президента
10 ноября, 2020, 11:34
Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально и продолжает работать
Об этом супруга президента Елена Зеленская сказала во время открытия Международного онлайн-форума культурной дипломатии, передает "УНИАН".
"Все хорошо. Он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - сказала Зеленская.
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