"Он изолировался, но продолжает работать": Зеленская о состоянии здоровья президента

10 ноября, 2020, 11:34

Об этом супруга президента Елена Зеленская сказала во время открытия Международного онлайн-форума культурной дипломатии, передает "УНИАН".

"Все хорошо. Он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - сказала Зеленская.

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