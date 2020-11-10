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Espreso.tvОбщество"Он изолировался, но продолжает работать": Зеленская о состоянии здоровья президента

"Он изолировался, но продолжает работать": Зеленская о состоянии здоровья президента


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально и продолжает работать

Об этом супруга президента Елена Зеленская сказала во время открытия Международного онлайн-форума культурной дипломатии, передает "УНИАН".

"Все хорошо. Он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - сказала Зеленская.

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