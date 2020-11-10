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Espreso.tvОбщество"НБУ максимально предан сотрудничеству с МВФ": Шевченко заявил о готовности принимать миссию Фонда "в кратчайшие сроки"

"НБУ максимально предан сотрудничеству с МВФ": Шевченко заявил о готовности принимать миссию Фонда "в кратчайшие сроки"

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о готовности Украины принять миссию МВФ в кратчайшие сроки

Об этом Шевченко сказал во время встречи в США с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, передает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины максимально предан сотрудничеству нашей страны с МВФ. Украина готова к работе миссии в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Глава Нацбанка подчеркнул на необходимости для Украины сотрудничества с Фондом.

"Поддержка МВФ необходима для быстрого восстановления украинской экономики. Результативный диалог с международными партнерами является залогом сохранения макрофинансовой стабильности. Сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины и увеличить ее международные резервы до $29-30 млрд в последующие годы", - сказал Шевченко.

Национальный банк Украины максимально предан сотрудничеству нашей страны с МВФ. Украина готова к работе миссии в ...

Опубликовано Национальный банк Украины Вторник, 10 ноября 2020 г.

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