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Espreso.tvЭкономика"Мы готовы к приезду миссии в кратчайшие сроки": Шевченко обсудил с МВФ продолжение сотрудничества

"Мы готовы к приезду миссии в кратчайшие сроки": Шевченко обсудил с МВФ продолжение сотрудничества

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко встретился с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар и заявил, что Украина готова к приезду миссии в кратчайшие сроки

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По словам Шевченко, НБУ остается преданным повестке дня реформ, которые Украина проводила в последние годы. Это четко демонстрирует последовательная политика регулятора.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины. Другого варианта мы не рассматриваем. Мы готовы к работе миссии в кратчайшие сроки", - цитирует пресс-служба слова Шевченко.

Он также подчеркнул, что НБУ продолжает внедрять реформы в финансовом секторе и выполнять обязательства перед международными партнерами.

"Национальный банк выполняет взятые на себя обязательства в рамках программы Stand-by. Мы сохраняем последовательную монетарную политику, придерживаемся режимов инфляционного таргетирования и гибкого курса гривны, а также усиливаем реформу корпоративного управления в государственных банках", - отметил Шевченко.

Кроме того, добавил он, НБУ работает над сокращением доли проблемных кредитов банков. В частности, в конце июня Совет финансовой стабильности принял трехлетние планы снижения проблемных кредитов в государственных банках.

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