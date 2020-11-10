"Должно стать национальной идеей": Зеленский анонсировал разработку программы "Здоровая нация" в Украине

10 ноября, 2020, 17:38

Об этом он заявил во время селекторного совещания, сообщает ОПУ.

Отмечается, что Зеленский инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий, чтобы люди не оставались один на один со своими недугами, в том числе вызванными коронавирусом.

Он также предложил сформировать "Корзину здоровья" - перечень витаминов, необходимых для поддержания здоровья, укрепления иммунитета и тому подобного.

"Пора заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", - отметил Зеленский.

Отмечается, что представители Офиса президента и правительства в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 10 179 новых случаев инфицирования COVID-19.

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