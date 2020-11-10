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Espreso.tvОбщество"Должно стать национальной идеей": Зеленский анонсировал разработку программы "Здоровая нация" в Украине

"Должно стать национальной идеей": Зеленский анонсировал разработку программы "Здоровая нация" в Украине


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине появится программа "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий

Об этом он заявил во время селекторного совещания, сообщает ОПУ.

Отмечается, что Зеленский инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий, чтобы люди не оставались один на один со своими недугами, в том числе вызванными коронавирусом.

Он также предложил сформировать "Корзину здоровья" - перечень витаминов, необходимых для поддержания здоровья, укрепления иммунитета и тому подобного.

"Пора заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", - отметил Зеленский.

Отмечается, что представители Офиса президента и правительства в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь.

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