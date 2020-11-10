"Более 60% коронавирусного фонда пустили на программу "Большое крадивництво Зеленского", - Порошенко

10 ноября, 2020, 12:39

Порошенко прокомментировал использование властью средств так называемого ковидного фонда

Об этом председатель партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сказал во Львове, передает Еспресо.TV.

"Когда они более 60% коронавирусного фонда, который мы с кровью оторвали от самых необходимых расходов государства, они пустили на программу, которая называется "Большое крадивництво Зеленского". Не нажрались. И это не только программа Зеленского и его камарильи, его окружения с 95-го, его окружения с "велюра". Когда страна была загнана в локдаун, они по "Велюрах" сидели и пили ", - заявил Порошенко.

Напомним, глава Укравтодора назвал "коммуникационным промахом" формирование спецфонда как фонд борьбы с COVID-19.

По состоянию на 23 октября, из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн, или 52% от общей суммы. Всего - 16,3 млрд грн - потрачено на строительство и ремонт дорог. Всего на дороги с COVID-фонда было выделено 35 млрд грн.

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