"Барселона" отказалась продавать скандального футболиста зимой
10 ноября, 2020, 20:13
Испанская "Барселона" отказалась продавать полузащитника Усмана Дембеле во время следующего трансферного окна
Об этом сообщает Sport.es.
Тренерский штаб "Барселоны" не хочет продавать Дембеле из-за тяжелой травмы Ансу Фати, который перенес операцию на мениске. 18-летний хавбек будет восстанавливаться по меньшей мере четыре месяца, французский вингер сможет заменить испанца на позиции левого вингера.
В этом сезоне Усман Дембеле провел 8 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 23-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 125 млн евро.
- В 2019 году Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрыв отдых в Сенегале.
- После этого "Барселона" сообщила, что за эту выходку Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- 7 октября стало известно, что Дембеле решил покинуть испанскую "Барселону" ради туринского "Ювентуса".
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