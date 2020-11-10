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Espreso.tvСпорт"Барселона" отказалась продавать скандального футболиста зимой

"Барселона" отказалась продавать скандального футболиста зимой


фото: Getty Images
Испанская "Барселона" отказалась продавать полузащитника Усмана Дембеле во время следующего трансферного окна

Об этом сообщает Sport.es.

Тренерский штаб "Барселоны" не хочет продавать Дембеле из-за тяжелой травмы Ансу Фати, который перенес операцию на мениске. 18-летний хавбек будет восстанавливаться по меньшей мере четыре месяца, французский вингер сможет заменить испанца на позиции левого вингера.

В этом сезоне Усман Дембеле провел 8 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 23-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 125 млн евро.

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