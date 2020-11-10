Прекращение войны в Нагорном Карабахе: в Ереване протестующие ворвались в здание правительства
10 ноября, 2020, 01:03
На фоне подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху, в столице Армении, Ереване начались протесты
Об этом сообщает ТАСС.
Жители разорвали оцеплений правоохранителей и зашли в здание правительства. СМИ сообщает, что протестующие выбивают двери в кабинеты.
- 10 ноября после полуночи премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о прекращении огня с президентами России и Азербайджана.
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