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Espreso.tvОбществоПрекращение войны в Нагорном Карабахе: в Ереване протестующие ворвались в здание правительства

Прекращение войны в Нагорном Карабахе: в Ереване протестующие ворвались в здание правительства


фото: Screenshot
На фоне подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху, в столице Армении, Ереване начались протесты

Об этом сообщает ТАСС.

Жители разорвали оцеплений правоохранителей и зашли в здание правительства. СМИ сообщает, что протестующие выбивают двери в кабинеты.

  • 10 ноября после полуночи премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о прекращении огня с президентами России и Азербайджана.

 

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