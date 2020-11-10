Предприниматели перекрыли трассу между Краматорском и Славянском

10 ноября, 2020, 15:21

Люди выступают против карантинных ограничений и отмены отсрочки введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей

Об этом пишет местное издание"Общежитие".

Сегодня, 10 ноября, с 10 часов утра частично оказалась перекрытой трасса междугородного значения сообщением Краматорск-Славянск. Причина - акция протеста предпринимателей, которые периодически делают массовое пересечение дороги с транспарантами в руках.

Предприниматели спонтанно организовались через социальные сети; участников акции оказалось достаточно много.

Причин акции протеста - две.

Первая - введение карантинных мероприятий в Краматорске, оказавшемся в "красной" карантинной зоне из-за чего, по распоряжению властей, вынуждены прекратить работу непродовольственные магазины, кафе и так далее.

Вторая причина - не менее серьезна: несколько дней назад Верховная Рада отказалась отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год, а это означает для людей новые расходы.

На месте акции присутствуют сотрудники полиции, однако они, скорее, содействуют тому, чтобы акция проходила мирно и без нарушения общественного порядка. Так, демонстранты выходят на дорогу через определенные промежутки времени, время от времени пропуская транспорт, кроме того, организуют коридоры для проезда машин экстренных служб. Регулировкой автомобильного потока как раз и занимается полиция.

Нужно отметить, что водители многих автомобилей, проезжая мимо участников акции, поддерживают их гудками.

Время проведения сегодняшней акции - один час. По информации в соцсетях, завтра, 11 ноября, акция протеста переместится под здание городского совета Краматорска.