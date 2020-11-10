 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПорошенко из Львова пожелал Зеленскому быстро выздороветь и напомнил, куда нужно направить коронавирусній фонд

Порошенко из Львова пожелал Зеленскому быстро выздороветь и напомнил, куда нужно направить коронавирусній фонд

Скорейшего выздоровления от коронавиуруса пожелал Петр Порошенко Владимиру Зеленскому

Находясь во Львове, он призвал власти вернуть в коронавирусный фонд 40 млрд гривен, которые были потрачены не по назначению, и обеспечить финансовую помощь украинцам в случае объявления локдауна.

"Несмотря на политическую борьбу и множество вопросов к власти, которая провалила оборону страны от пандемии, я по-человечески желаю Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления. Я по себе знаю, что такое тяжело переболеть ковидом. И очень надеюсь, что его молодой, 42-летний организм легко справится с инфекцией. Я искренне этого желаю", - отметил пятый президент Украины.

Порошенко отметил, что власти говорят о введении так называемого "локдауна выходного дня", но забывают говорить о деньгах.

"Люди должны есть, платить за квартиры - люди имеют расходы. Решения должны быть очень просты: вернуть изъятые из коронавирусного фонда 40 миллиардов", - отмечает Порошенко.

Средства из фонда должны расходоваться не на дороги или полицию, а на защиту врачей, поддержку граждан и на медицинское оснащение, отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Закупить и оборудовать кислородными станциями, кислородными концентраторами каждую койку, обеспечить средствами защиты каждого врача, учителя, воспитателя", - отмечает пятый президент.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 ноября, 2020 вторник

больше новостей

10 ноября, 2020 вторник

9 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать