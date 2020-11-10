Основная причина затягивания объявления результатов выборов - суды по искам партий, - КИУ

10 ноября, 2020, 20:21

В комитете избиратели отметили, что затягивание процесса подсчета результатов выборов имеет признаки политтехнологии с целью подделки результатов

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины в Facebook.

"Комитет избирателей обеспокоен фактами затягивания процесса установления результатов выборов в ряде общин на местных выборах. Основная причина затягивания - массовые обращения партий и кандидатов в суды с требованиями обжалования результатов выборов", - говорится в сообщении.

В КИУ отметили, что по состоянию на 10 ноября проблемным является установление результатов выборов в таких городах, как Львов, Черновцы, Тернополь, Бровары. Также затянулся процесс установления результатов выборов в Киевском, Волынском, Херсонском, Одесском областных советах. Судебные обжалования имели место по установлению результатов выборов Каролино-Бугазской ОТГ Одесской области. Вследствие нарушений избирательного законодательства ЦИК были досрочно прекращены полномочия Марганецкого ТИК Днепропетровской области и Васильковской ТИК Киевской области.

КИУ отмечает, что часто требования о пересчете голосов и признании выборов недействительными, которые подают политические партии и кандидаты, не являются надлежащим образом обоснованными и не базируются на фактах о нарушениях избирательного законодательства в день голосования. К примеру, несмотря на обвинения в массовых фальсификациях, наблюдателями КИУ не было зафиксировано серьезных проблем при организации выборов во Львове.

По оценке КИУ затягивание подсчета голосов в отдельных общинах имеет признаки политтехнологии и используется для пересчета голосов избирателей в пользу заинтересованных партий или кандидатов. КИУ призывает политические партии и кандидатов ответственно относиться к подаче исковых заявлений и не злоупотреблять правом на судебное обжалование, искусственно затягивая установление результатов выборов.

"Установление результатов местных выборов должно было быть осуществлено не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, или 6 ноября. По состоянию на 10 ноября согласно информации с сайта ЦИК не поступили сообщения о результатах выборов 347 местных советов и 125 местных голов", - отметили в Комитете избирателей Украины.

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