Онлайн-платформу Дія.Бізнес перевели на английский язык
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Национальная онлайн-платформа для предпринимателей Дія.Бізнес выходит на международный уровень и доступна на английском языке", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что англоязычная версия позволит расширить целевую аудиторию платформы до международного уровня, упростить доступ иностранным партнерам, инвесторам, предпринимателям и стартаперам к актуальной информации по ведению бизнеса в Украине. Кроме того, англоязычная версия обеспечивает международный В2В нетворкинг и установление выгодных форматов международного сотрудничества.
Кроме того, отмечается, что в ближайшее время в англоязычной версии также будут доступны новые функции поиска бизнес-партнеров и клиентов по всему миру.
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