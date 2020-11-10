Онлайн-платформу Дія.Бізнес перевели на английский язык

10 ноября, 2020, 15:33

Отныне онлайн-платформа Дія.Бізнес доступна на английском языке

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Национальная онлайн-платформа для предпринимателей Дія.Бізнес выходит на международный уровень и доступна на английском языке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что англоязычная версия позволит расширить целевую аудиторию платформы до международного уровня, упростить доступ иностранным партнерам, инвесторам, предпринимателям и стартаперам к актуальной информации по ведению бизнеса в Украине. Кроме того, англоязычная версия обеспечивает международный В2В нетворкинг и установление выгодных форматов международного сотрудничества.

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время в англоязычной версии также будут доступны новые функции поиска бизнес-партнеров и клиентов по всему миру.

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