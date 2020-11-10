Оккупанты обстреляли украинские позиции у Водяного

10 ноября, 2020, 18:43

С начала текущих суток, 10 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку от Водяного.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

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