Оккупанты на Донбассе дважды нарушили "перемирие" у Водяного
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"За прошедшие сутки, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей. Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили на Приазовье. Из временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикуза противник провоцировал украинских защитников в районе водяного, используя стрелковое оружие ", - говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
"Враждебные выстрелы были неприцельно, поэтому наши военнослужащие оружие в ответ не применяли", - заявили в штабе.
С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов на Донбассе.
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