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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе дважды нарушили "перемирие" у Водяного

Оккупанты на Донбассе дважды нарушили "перемирие" у Водяного

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 9 ноября дважды нарушили "перемирие"

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"За прошедшие сутки, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей. Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили на Приазовье. Из временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикуза противник провоцировал украинских защитников в районе водяного, используя стрелковое оружие ", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

"Враждебные выстрелы были неприцельно, поэтому наши военнослужащие оружие в ответ не применяли", - заявили в штабе.

С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов на Донбассе.

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