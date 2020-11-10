Официальный курс: гривна стабилизировалась к доллару
10 ноября, 2020, 09:22
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 10 ноября 2020 года на отметке 28,14 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 9 ноября курс составил 28,14 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 10 ноября установлен на уровне 33,39 грн / евро. По состоянию на 9 ноября курс составлял 33,42 грн / евро.
На наличном рынке 10 ноября состояние на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,25, продают - по 28,35 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,40-29,50 грн / $.
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