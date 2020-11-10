Новый антирекорд коронавируса: за сутки обнаружили 10 842 случая

10 ноября, 2020, 08:23

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 10 842 новых случая инфицирования COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Такое количество выявленных случаев в сутки является крупнейшим за период эпидемии коронавируса в Украине.

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 10842 человека, из них 410 детей и 445 медработников.

От осложнений коронавирусной болезни умер 191 пациент. Выздоровели от COVID-19 5514 жителей Украины.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 479 197 человек;

выздоровели - 214 657 человек;

летальных исходов - 8756;

проведения ПЦР-тестов - 3691258.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 45667 случаев;

Винницкая область - 12 765 случаев;

Волынская область - 16 821 случай;

Днепропетровская область - 18324 случаи;

Донецкая область - 14 578 случаев;

Житомирская область - 19 616 случаев;

Закарпатская область - 17 620 случаев;

Запорожская область - 14 693 случая;

Ивано-Франковская область - 25 054 случая;

Киевская область - 21 038 случаев;

Кировоградская область - 3204 случая;

Луганская область - 4643 случая;

Львовская область - 34 304 случая;

Николаевская область - 10 787 случаев;

Одесская область - 29 336 случаев;

Полтавская область - 12 723 случая;

Ровенская область - 22 622 случая;

Сумская область - 15 297 случаев;

Тернопольская область - 22 389 случаев;

Харьковская область - 44 466 случаев;

Херсонская область - 5833 случая;

Хмельницкая область - 20 328 случаев;

Черкасская область - 10 919 случаев;

Черновицкая область - 25 835 случаев;

Черниговская область - 10 335 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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