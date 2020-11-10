Новый антирекорд коронавируса: за сутки обнаружили 10 842 случая
10 ноября, 2020, 08:23
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 10 842 новых случая инфицирования COVID-19
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Такое количество выявленных случаев в сутки является крупнейшим за период эпидемии коронавируса в Украине.
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 10842 человека, из них 410 детей и 445 медработников.
От осложнений коронавирусной болезни умер 191 пациент. Выздоровели от COVID-19 5514 жителей Украины.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 479 197 человек;
- выздоровели - 214 657 человек;
- летальных исходов - 8756;
- проведения ПЦР-тестов - 3691258.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 45667 случаев;
Винницкая область - 12 765 случаев;
Волынская область - 16 821 случай;
Днепропетровская область - 18324 случаи;
Донецкая область - 14 578 случаев;
Житомирская область - 19 616 случаев;
Закарпатская область - 17 620 случаев;
Запорожская область - 14 693 случая;
Ивано-Франковская область - 25 054 случая;
Киевская область - 21 038 случаев;
Кировоградская область - 3204 случая;
Луганская область - 4643 случая;
Львовская область - 34 304 случая;
Николаевская область - 10 787 случаев;
Одесская область - 29 336 случаев;
Полтавская область - 12 723 случая;
Ровенская область - 22 622 случая;
Сумская область - 15 297 случаев;
Тернопольская область - 22 389 случаев;
Харьковская область - 44 466 случаев;
Херсонская область - 5833 случая;
Хмельницкая область - 20 328 случаев;
Черкасская область - 10 919 случаев;
Черновицкая область - 25 835 случаев;
Черниговская область - 10 335 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Напомним, Минздрав инициировал введение карантина "выходного дня" .
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