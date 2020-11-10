Ночной мороз и туманы: синоптик Наталья Диденко рассказала, какую погоду ожидать 11 ноября

10 ноября, 2020, 18:00

В Украине 11 ноября ожидается сухая погода, лишь туманы окутают улицы

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Антициклон и завтра, и послезавтра, и до конца недели как минимум будет определять погоду в Украине. Сухую погоду. То есть никаких серьезных дождей или снега не предвидится", - отметила синоптик.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -2 °C до +4 °C, а завтра днем будет не выше +3 °C ... + 9 °C.

Теплее на несколько градусов разве что в Крыму и на Закарпатье, +8 °C ... +12 °C.

В Украине в среду ожидаются туманы.

"В Киеве 11 ноября также столбики термометров будут сползать вниз, днем в среду ожидается около +5 °C. А вот осадков не будет", - подчеркнула Наталья Диденко.

По словам синоптика, в дальнейшем похолодание укрепится, антициклональний характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами.

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