Ночной мороз и туманы: синоптик Наталья Диденко рассказала, какую погоду ожидать 11 ноября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Антициклон и завтра, и послезавтра, и до конца недели как минимум будет определять погоду в Украине. Сухую погоду. То есть никаких серьезных дождей или снега не предвидится", - отметила синоптик.
В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -2 °C до +4 °C, а завтра днем будет не выше +3 °C ... + 9 °C.
Теплее на несколько градусов разве что в Крыму и на Закарпатье, +8 °C ... +12 °C.
В Украине в среду ожидаются туманы.
"В Киеве 11 ноября также столбики термометров будут сползать вниз, днем в среду ожидается около +5 °C. А вот осадков не будет", - подчеркнула Наталья Диденко.
По словам синоптика, в дальнейшем похолодание укрепится, антициклональний характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами.
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