На здравоохранение из COVID-фонда использовано меньше половины предусмотренных средств, - Минфин

10 ноября, 2020, 16:36

На здравоохранение из COVID-фонда по состоянию на 6 ноября использовано 6,6 млрд грн, или 40% запланированных расходов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, по состоянию на 6 ноября из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 39 млрд грн, или 59% выделенных средств.

При этом на здравоохранение из средств фонда потрачено 6,6 млрд грн, или 40% запланированных расходов (16,3 млрд грн). Отмечается, что по этой статье расходов предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, из которых использовано 42 млн грн. Почти 3 млрд грн предусмотрено на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из них использовано 709,7 млрд грн. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

В пресс-службе добавили, что кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выплатила учреждениям здравоохранения более 8 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

Кроме того, по информации Минфина, по состоянию на 5 ноября из средств местных бюджетов израсходовано 3,8 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, по состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн, или 52% от общей суммы. Больше всего - 16,3 млрд грн - потрачено на строительство и ремонт дорог. Всего на дороги из COVID-фонда было выделено 35 млрд грн.

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