На Закарпатье пограничник погиб от огнестрельного ранения

10 ноября, 2020, 10:07

На Закарпатье, вблизи украинско-венгерской границы, от огнестрельного ранения скончался военнослужащий-пограничник

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Вчера в Закарпатской области после получения огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда. Устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда. Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы. В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.

Госпогранслужба выражает соболезнования семье военнослужащего.

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