На Закарпатье на взятке в 80 тыс. грн взяли новоизбранного председателя ОТГ от партии "Слуга народа"

Об этом рассказал голова Закарпатской ОГА Алексей Петров в Facebook.

"Неоднократно говорил ранее и повторю еще раз - для меня не существует "своих" или "чужих". Михаил Попелич выиграл выборы как кандидат от "Слуги народа", однако партийная принадлежность не дает иммунитета никому и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и разворовывании бюджета", - заявил председатель ОГА.

"Защищать в судах при таких обстоятельствах я вас не буду. Наоборот - призываю правоохранителей со всей строгостью и профессионализмом отнестись к расследованию подобных дел", - обратился к Попеличу политик.

Напомним, 4 ноября с народного депутата от фракции "Слуга народа", подозреваемого в получении взятки, Александра Юрченко сняли электронный браслет, но продлили домашний арест на 60 суток