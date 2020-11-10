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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье на взятке в 80 тыс. грн взяли новоизбранного председателя ОТГ от партии "Слуга народа"

На Закарпатье на взятке в 80 тыс. грн взяли новоизбранного председателя ОТГ от партии "Слуга народа"

10 ноября новоизбранного председателя Воловецкой ОТГ от партии "Слуга народа" Михаила Попелича поймали на взятке

Об этом рассказал голова Закарпатской ОГА Алексей Петров в Facebook.

"Неоднократно говорил ранее и повторю еще раз - для меня не существует "своих" или "чужих". Михаил Попелич выиграл выборы как кандидат от "Слуги народа", однако партийная принадлежность не дает иммунитета никому и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и разворовывании бюджета", - заявил председатель ОГА.

"Защищать в судах при таких обстоятельствах я вас не буду. Наоборот - призываю правоохранителей со всей строгостью и профессионализмом отнестись к расследованию подобных дел", - обратился к Попеличу политик.

Напомним, 4 ноября с народного депутата от фракции "Слуга народа", подозреваемого в получении взятки, Александра Юрченко сняли электронный браслет, но продлили домашний арест на 60 суток

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