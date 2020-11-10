На одном из наибольших украинских стадионов могут обустроить COVID-госпиталь
10 ноября, 2020, 16:49
На стадионе "Арена-Львов" могут обустроить госпиталь для зараженных коронавирусом
Об этом сообщает "Укринформ".
Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сообщил, что "Арена-Львов" может стать мобильным госпиталем, если все кровати в медучреждениях области будут заполнены больными коронавирусом.
"Поручение по развертыванию мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спорткомплексы и "Арену-Львов", - сказал Чемерис.
На стадионе "Арена-Львов" свои домашние матчи чемпионата Украины проводит "Рух".
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