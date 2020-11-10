 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНа одном из наибольших украинских стадионов могут обустроить COVID-госпиталь

На одном из наибольших украинских стадионов могут обустроить COVID-госпиталь


фото: ukrinform.ua
На стадионе "Арена-Львов" могут обустроить госпиталь для зараженных коронавирусом

Об этом сообщает "Укринформ".

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сообщил, что "Арена-Львов" может стать мобильным госпиталем, если все кровати в медучреждениях области будут заполнены больными коронавирусом.

"Поручение по развертыванию мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спорткомплексы и "Арену-Львов", - сказал Чемерис.

На стадионе "Арена-Львов" свои домашние матчи чемпионата Украины проводит "Рух".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 ноября, 2020 вторник

больше новостей

10 ноября, 2020 вторник

9 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать