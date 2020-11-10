На одном из наибольших украинских стадионов могут обустроить COVID-госпиталь

10 ноября, 2020, 16:49

На стадионе "Арена-Львов" могут обустроить госпиталь для зараженных коронавирусом

Об этом сообщает "Укринформ".

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сообщил, что "Арена-Львов" может стать мобильным госпиталем, если все кровати в медучреждениях области будут заполнены больными коронавирусом.

"Поручение по развертыванию мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спорткомплексы и "Арену-Львов", - сказал Чемерис.

На стадионе "Арена-Львов" свои домашние матчи чемпионата Украины проводит "Рух".