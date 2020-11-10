 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинистр обороны Таран заболел коронавирусом

Министр обороны Таран заболел коронавирусом

Тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным

Об этом сообщает Укринформ.

Тест сделали перед поездкой президента Владимира Зеленского на Донбасс.

Таран перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Его состояние и самочувствие сейчас удовлетворительные. Соответствующие изменения претерпел и ранее запланированный рабочий график министра обороны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 ноября, 2020 вторник

9 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

10 ноября, 2020 вторник

9 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать