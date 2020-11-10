Министр обороны Таран заболел коронавирусом
10 ноября, 2020, 07:48
Тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным
Об этом сообщает Укринформ.
Тест сделали перед поездкой президента Владимира Зеленского на Донбасс.
Таран перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Его состояние и самочувствие сейчас удовлетворительные. Соответствующие изменения претерпел и ранее запланированный рабочий график министра обороны.
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- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.
- Также глава Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом.
- 10 ноября стало известно, что глава Минфина Сергей Марченко получил положительный тест на COVID-19 .
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