МАУ начинает полеты в лондонский аэропорт Хитроу

10 ноября, 2020, 11:44

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 17 декабря начнет полеты в один из крупнейших аэропортов Европы - лондонского Хитроу

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

"С 17 декабря 2020 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" откроет в один из крупнейших аэропортов Европы - лондонского "Хитроу". При этом МАУ будет продолжать полеты в другой аэропорт столицы Великобритании - "Гэтвик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт "Хитроу" три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям. В то же время, полеты в "Гэтвик" проходить по понедельникам, средам и пятницам. Таким образом авиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой шесть, а в новогодние праздники семь раз в неделю.

Так, рейс PS 117 будет выполняться из Киева в 9:50 и прибывать в Лондон в 11:25. Рейс PS 118 запланирован из Лондона в 12:20 и прибывает в Киев в 17:40.

В пресс-службе добавили, что МАУ предлагает пассажирам удобные международные стыковки из Лондона, аэропорт "Гэтвик" через Киев в Дубай, Каир, Тель-Авив, Ереван, Тбилиси и Баку, а также стыковки с внутренними маршрутами - Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Николаев, Херсон. Из аэропорта "Хитроу" предлагаются стыковки через Киев в Дуайте, Тель-Авив, Тбилиси, Баку, и по внутренним маршрутам в Харьков, Днепр, Одессу, Львов, Николаев и Херсон.

Кроме того, в партнерстве с Air Canada предлагаются стыковки из Киева через "Хитроу" в Торонто, Монреаль, Ванкувер и в Орландо в партнерстве с British Airways.

Из Киева через Гэтвик в партнерстве с British Airways пассажиры смогут добраться на Маврикий и Бермуды.

В пресс-службе добавили, что аэропорт "Хитроу" в Лондоне считается одним из ведущих аэропортов мира. В течение последних пяти лет Хитроу является "Лучшим аэропортом в Западной Европе" и в течение рекордных 10 лет - "Лучшим аэропортом для шопинга" по версии Skytrax World Travel Awards. Основным преимуществом является то, что аэропорт находится в густонаселенном районе с развитой инфраструктурой, поэтому дорога к центру города занимает всего 15 минут.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb