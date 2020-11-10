Матч Лиги чемпионов оказался под угрозой срыва из-за коронавируса у норок

10 ноября, 2020, 09:30

Игра Лиги чемпионов между "Мидтюлландом" и "Ливерпулем" оказалась под угрозой срыва из-за нового штамма COVID-19, который зафиксировали в Дании

Об этом сообщает Daily Mail .

Источники издания утверждают, что УЕФА может отменить игру из соображений безопасности. Ранее стало известно, что в Дании зафиксировали новый штамм коронавируса, который передается от норок к человеку.

Матч "Мидтюлланд" - "Ливерпуль" должен состояться 12 декабря. С голландским "Аяксом" и итальянской "Аталантой" датчане сыграют во втором круге ЛЧ в гостях.

Во 2-м туре Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Мидтюллланд" на своем поле со счетом 2: 0.

5 ноября стало известно, что в Дании планируют уничтожить всех норок, потому что на фермах был обнаружен новый мутировавший коронавирус, опасный для людей.

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