Лейтенант ВСУ на Житомирщине совершил самоубийство

10 ноября, 2020, 15:38

В городе Чуднове, на Житомирщине, полиция расследует смерть 28-летнего военнослужащего из Херсонской области

Об этом "Укринформу" сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

"По предварительной информации военнослужащий совершил самоубийство. 9 ноября в полицию поступило сообщение о самоубийстве 28-летнего лейтенанта ВСУ одной из воинских частей. По указанному факту начато уголовное производство. Продолжается выяснение всех обстоятельств", - рассказали в полиции.

По информации полиции военнослужащий находился в составе суточного наряда дежурной части. Вечером он вышел в специально отведенную для отдыха комнату, где через некоторое время нашли его тело. Предварительно причиной смерти стали повреждения, полученные в результате выстрела из пистолета в грудную клетку.

О погибшем известно, что он из Мирославского района Херсонской области и проходил службу в Вооруженных Силах Украины по призыву

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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