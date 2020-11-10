КСУ не провел заседание 10 ноября из-за отсутствия кворума
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает "РБК-Украина".
В частности, отложили продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 нардепов относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни" и продолжения рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений о принадлежности земли.
Кроме того, отложили и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по представлению 47 нардепов по поводу спецконфискации.
Отметим, вчера Конституционный суд также не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. В КСУ заявили о срыве заседания .
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