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Espreso.tvОбществоКСУ не провел заседание 10 ноября из-за отсутствия кворума

КСУ не провел заседание 10 ноября из-за отсутствия кворума

Конституционный суд Украины во вторник, 10 ноября, не смог провести заседание

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает "РБК-Украина".

"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении.

В частности, отложили продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 нардепов относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни" и продолжения рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений о принадлежности земли.

Кроме того, отложили и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по представлению 47 нардепов по поводу спецконфискации.

Отметим, вчера Конституционный суд также не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. В КСУ заявили о срыве заседания .

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