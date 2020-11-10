Клиенты "Новой почты" смогут подключить автоматическую оплату посылок

10 ноября, 2020, 12:03

"Новая почта" позволила подключать автоматическую оплату посылок с помощью банковской карты

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.

"Новая почта предлагает новый способ оплаты в отделениях - с помощью услуги бесконтактного и удобного автоматического списания денег за посылку", - говорится в сообщении.

Суть услуги в том, что оплата осуществляется автоматически с карты клиента, после того, как он осмотрел и готов забрать посылку. Обязательным условием при этом является предварительная привязка банковской карты к приложению Новой почты и выбрать ее в качестве основной для списаний. Если карт несколько - необходимо выбрать ту, с которой средства будут списывать по умолчанию.

Отмечается, что после осмотра посылки достаточно сообщить кассиру выбранный способ оплаты.

"С этой дополнительной опцией Новая Почта предлагает пользователям еще одну технологию для оплаты посылок, одновременно обеспечивая экономию времени. Теперь можно не только отказаться от наличных и пластиковой карты, но и нет необходимости лишний раз доставать телефон, ожидать сдачу или пока терминал проведет платеж", - отметили в пресс служба.

В пресс-службе добавили, что для дополнительной безопасности проведения оплаты, если сумма за товар превышает 500 грн, перед списанием средств клиент получит сообщение с кодом, который подтверждает платеж

Отмечается, что сервис предоставляется финансовой компанией Пост Финанс, которая является частью группы компаний Новая почта.

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