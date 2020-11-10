Клиенты ПриватБанка смогут получить бесплатную электронную подпись по технологии Smart ID

10 ноября, 2020, 14:53

Бизнес-клиенты ПриватБанка смогут получить бесплатную квалифицированную электронную подпись с "облачной" технологией Smart ID

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, все бизнес-клиенты ПриватБанка могут получить защищенную квалифицированную электронную подпись (КЭП) с "облачной" технологией SmartID в ПриватБанке.

Отмечается, что получить КЭП можно онлайн в Приват24Бизнес с прохождением соответствующих идентификационных процедур.

По информации пресс-службы, запущенная в 2020 году технология "облачной" защищенной электронно-цифровой подписью SmartID является современной и удобной альтернативой "токена", и полностью соответствует требованиям законодательства.

"Принципиально новая для Украины система удаленного доступа к ключам КЭП через smart-устройства и Приват24 обеспечивает защищенный вход в системы или комплексы, которые интегрированы с технологией SmartID и подписания документов с помощью любого смартфона или планшета, которое поддерживает технологию SmartID", - пояснили в банке.

Так, новый сервис позволяет отказаться от необходимости ношения и хранения секретных ключей на так называемых токенах, flash-носителях или smart-картах, а также является универсальным решением, что исключает проблему совместимости устройств, операционных систем, платформ, языков разработки и сред использования.

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