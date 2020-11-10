 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество«Карантин» стал словом года по версии британских языковедов

«Карантин» стал словом года по версии британских языковедов


фото: reuters
Как объясняют издатели авторитетного англоязычного словаря Collins, в этом году слово "карантин" (или "локдаун") "воплощает общий опыт миллиардов людей"

Об этом сообщает ВВС.

Языковеды установили, что использование слова "карантин" возросло со всего 4 тыс. раз в прошлом году до более 250 тыс. в 2020-м.

"Язык отражает мир, окружающий нас, а в 2020-м в мире царит эпидемия. Карантин повлиял на то, как мы работаем, учимся, общаемся и покупаем", - пояснила составительница англоязычного словаря Collins Хелен Ньюстед.

"В то время, когда многие страны вводят второй карантин, этому слову трудно радоваться, но оно воплощает главное, с чем большинство мира жило в этом году", - добавила она.

Остальные из первой десятки слов, которые претендовали на лидерство в этом году, также связаны с пандемией. Это принудительный неоплачиваемый отпуск (furlough), работник важной отрасли (key worker), самоизоляция (self-isolate) и социальное дистанцирование (social distancing). Конечно, и сам коронавирус.

Согласно словарю Collins карантин - это "введение строгих ограничений на передвижение, общение и доступ к общественным местам". Собственно, это то, с чем мы живем в этом году.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 ноября, 2020 вторник

больше новостей

10 ноября, 2020 вторник

9 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать