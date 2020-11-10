«Карантин» стал словом года по версии британских языковедов

Об этом сообщает ВВС.

Языковеды установили, что использование слова "карантин" возросло со всего 4 тыс. раз в прошлом году до более 250 тыс. в 2020-м.

"Язык отражает мир, окружающий нас, а в 2020-м в мире царит эпидемия. Карантин повлиял на то, как мы работаем, учимся, общаемся и покупаем", - пояснила составительница англоязычного словаря Collins Хелен Ньюстед.

"В то время, когда многие страны вводят второй карантин, этому слову трудно радоваться, но оно воплощает главное, с чем большинство мира жило в этом году", - добавила она.

Остальные из первой десятки слов, которые претендовали на лидерство в этом году, также связаны с пандемией. Это принудительный неоплачиваемый отпуск (furlough), работник важной отрасли (key worker), самоизоляция (self-isolate) и социальное дистанцирование (social distancing). Конечно, и сам коронавирус.