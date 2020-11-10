Голкипер сборной Украины Лунин получил фальшивый тест на коронавирус

10 ноября, 2020, 16:05

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин получил фальшивый тест на коронавирус

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал УАФ.

В начале октября Андрей Лунин получил положительный тест на COVID-19 и пропустил матчи против сборных Франции, Германии и Испании. По словам голкипера, результат оказался фальшивым.

"Прекрасно себя чувствую, в прошлый раз тест оказался фальшивым, симптомов никаких не было. Это последние сборы, их хочется отработать максимально хорошо. Хорошо, что у нас есть возможность играть с топовыми сборными, это возможность расти. Буду ли я играть в матче с Польшей? Все зависит от Андрея Николаевича, я готов. У нас всегда была высокая конкуренция, особенно на вратарской позиции", - рассказал Лунин.

21-летний Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в 2018 году. Но так и не появился на футбольном поле в футболке мадридцев в официальных матчах. Украинец успел поиграть в аренде за испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В активе голкипера 5 матчей за сборную Украины. Из них 2 сыграны «на ноль».

Напомним, 9 ноября стало известно, что в матчах Лиги наций сборной Украины не помогут защитники Денис Попов и Виктор Корниенко и форвард Артем Кравец.

В то же время Андрей Шевченко вызвал в команду голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Резника.

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