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Espreso.tvОбществоГендиректор ВОЗ назвал вакцину против COVID-19 от компании Pfizer "очень перспективной"

Гендиректор ВОЗ назвал вакцину против COVID-19 от компании Pfizer "очень перспективной"

Во вторник, 10 ноября, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус назвал "очень перспективной" противокоронавирусную вакцину от компании Pfizer

Об этом Тедрос сказал на ежегодной встрече министров ВОЗ, передает Reuters .

"Как мы и предполагали, в конце этого года у нас будет вакцина. Pfizer - очень перспективная. И мы будем ожидать все большего", - сказал Тедрос.

Тедрос также призвал ООН к справедливому распределению вакцины, когда она станет доступной.

Вакцина компании Pfizer основана на новой технологии, использующей синтетическую мРНК для активации иммунной системы против вируса. Хранение вакцины осложняется необходимостью держать ее в температуре -70 ° C или ниже.

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