Гендиректор ВОЗ назвал вакцину против COVID-19 от компании Pfizer "очень перспективной"
10 ноября, 2020, 23:15
Во вторник, 10 ноября, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус назвал "очень перспективной" противокоронавирусную вакцину от компании Pfizer
Об этом Тедрос сказал на ежегодной встрече министров ВОЗ, передает Reuters .
"Как мы и предполагали, в конце этого года у нас будет вакцина. Pfizer - очень перспективная. И мы будем ожидать все большего", - сказал Тедрос.
Тедрос также призвал ООН к справедливому распределению вакцины, когда она станет доступной.
Вакцина компании Pfizer основана на новой технологии, использующей синтетическую мРНК для активации иммунной системы против вируса. Хранение вакцины осложняется необходимостью держать ее в температуре -70 ° C или ниже.
- Напомним, ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 компании Pfizer в ходе исследований показала эффективность в 90% случаев .
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