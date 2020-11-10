Европарламентарии требуют от Украины результатов в борьбе с коррупцией и ликвидации олигархии, - заявление

10 ноября, 2020, 17:01

10 ноября депутаты Европарламента призвали Украину к борьбе с олигархией и заявили о необходимости судебной реформы во избежание "отката назад"

Об этом говорится в заявлении о выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, проголосованном евродепутатами.

Европарламентарии предупредили, что Украине необходимо провести ряд реформ, чтобы избежать отката назад. В свете этого они акцентировали внимание на судебной реформе, назвав украинскую судебную систему такой, что пользуется наименьшим доверием в Украине.

По словам депутатов Европарламента, существенные результаты в борьбе с коррупцией необходимы для сохранения поддержки реформ среди граждан. Они также призвали Еврокомиссию разработать качественные механизмы для мониторинга реализации реформ в Украине.

В целом депутаты Европарламента отметили, что Украина достигла прогресса в выполнении своих обязательств, взятых в рамках Соглашения об ассоциации, особенно в отраслях сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательного права.

Также в заявлении депутаты отметили, что до начала пандемии COVID-19 украинская экономика восстановила стабильность и продемонстрировала удовлетворительный рост и уменьшение безработицы, чему способствовал прогресс в использовании потенциала Соглашения об Ассоциации. Они также приветствуют беспрецедентный пакет финансовой помощи, который ЕС предоставил Украине для преодоления чрезвычайных ситуаций с COVID-19, как важную демонстрацию солидарности ЕС.