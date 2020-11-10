Экс-капитан "Шахтера" Срна решил начать тренерскую карьеру

10 ноября, 2020, 15:37

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна получил тренерскую лицензию категории Pro

Об этом Дарио Срна сообщил в Instagram.

Хорват, который занимает должность директора "Шахтера" по футболу, теперь сможет работать на посту главного тренера элитных европейских чемпионатов, в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Хорват вернулся в "Шахтер" летом 2019 года и стал одним из ассистентов главного тренера "Шахтера" португальца Луиша Каштру.

38-летний Дарио Срна выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 годы.

Напомним, 9 ноября Дарио Срна заявил, что "Шахтер" справедливо переиграл "Динамо" в чемпионате Украины.

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