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Espreso.tvСпортЭкс-капитан "Шахтера" Срна решил начать тренерскую карьеру

Экс-капитан "Шахтера" Срна решил начать тренерскую карьеру


фото: shakhtar.com
Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна получил тренерскую лицензию категории Pro

Об этом Дарио Срна сообщил в Instagram. null

Хорват, который занимает должность директора "Шахтера" по футболу, теперь сможет работать на посту главного тренера элитных европейских чемпионатов, в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Хорват вернулся в "Шахтер" летом 2019 года и стал одним из ассистентов главного тренера "Шахтера" португальца Луиша Каштру.

38-летний Дарио Срна выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 годы.

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