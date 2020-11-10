Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Украина благодарит Данию за предоставление 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня во время виртуальной встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом", - говорится в сообщении ведомства.

Стороны во время встречи обсудили ряд важных тем:

взаимодействие двух стран в противодействии пандемии COVID-19

создание Крымской платформы и возможность добавления Дании к ее работе

межправительственное соглашение, которое позволит реализовать в Украине проекты по программе Danida Business Finance

создание украинского-датского бизнес-совета для развития торговли и инвестиций между Украиной и Данией