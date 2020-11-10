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Espreso.tvОбществоДания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ

Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ

10 ноября на встрече с главой МИД Дании его украинский коллега Дмитрий Кулеба поблагодарил за передачу Украине 50 аппаратов ИВЛ в качестве гумпомощи

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Украина благодарит Данию за предоставление 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня во время виртуальной встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом", - говорится в сообщении ведомства.

Стороны во время встречи обсудили ряд важных тем:

  • взаимодействие двух стран в противодействии пандемии COVID-19
  • создание Крымской платформы и возможность добавления Дании к ее работе
  • межправительственное соглашение, которое позволит реализовать в Украине проекты по программе Danida Business Finance
  • создание украинского-датского бизнес-совета для развития торговли и инвестиций между Украиной и Данией
  • европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и итоги саммита Украина - ЕС

 

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