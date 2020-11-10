Частные переводы в Украину за девять месяцев составили почти $8,5млрд, - НБУ

10 ноября, 2020, 17:13

Частные переводы в Украину за девять месяцев составили почти $8,5 млрд, а из Украины - $575 млн

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

По предварительным оценкам НБУ в январе - сентябре 2020 года объем частных переводов официальными и неформальными каналами в Украину из-за границы составил почти $8,5 млрд в эквиваленте, а из Украины за границу - $575 млн в эквиваленте.

При этом с использованием систем перевода средств (без учета перевода через банки, почтовые отделения и неформальные каналы) в Украину было отправлено $1,9 млрд в эквиваленте, или одна пятая часть всех поступлений. Средняя сумма одного перевода в Украину возросла с $364 до $390 (на 7%).

В НБУ отметили, что самые популярные "коридоры" переводов не изменились. В Украину больше всего денег поступило из США, Италии, Израиля, РФ и Германии. Из Украины больше отправлений было в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию и Польшу.

В пресс-службе добавили, что объем переводов денежных средств в пределах Украины увеличился до 178,5 млрд грн, или $6,75 млн в эквиваленте, - это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что почти 80% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем NovaPay компании "Пост Финанс" - 46% переводов в пределах Украины, "Почтовый перевод" госпредприятия "Укрпочта"- 20% переводов в пределах Украины и "Финансовый мир" компании "Украинская платежная система" - 12% переводов в пределах Украины.

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